Верхнеуслонский район, Татария, , 09:20 — REGNUM В коттеджном поселке Пятидворье Верхнеуслонского района произошел пожар. Прибывшие спасательные службы открытого горения не выявили, наблюдалось лишь сильное задымление. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла 17 января. Информация о пожаре поступила около 9 утра. На месте был обнаружен 67-летний мужчина в бессознательном состоянии. Его передали медикам, но пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи. Затем в доме были обнаружены тела 37-летнего мужчины и двух мальчиков 2008 и 2011 годов рождения. Спасти их не удалось, врачи лишь констатировали смерть. Личность погибших устанавливается. Рассматриваются несколько версий случившегося — неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Республиканский следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

ИА REGNUM напоминает, во время пожара в многоквартирном доме в городе Менделеевск удалось спасти шесть человек. Возгорание произошло ночью 15 января. Ликвидировали открытое горение спустя 15 минут после получения сообщения. В одной из квартир на площади 7 кв. метров сгорели диван, кровать и письменный стол.

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