Владикавказ, , 09:10 — REGNUM Проезд в Грузию из Северной Осетии через пункт пропуска «Верхний Ларс» уже неделю закрыт — из-за непогоды стоит Военно-Грузинская дорога. Под запретом движение по ней всех видов транспортных средств. Региональное управление МЧС сообщило 18 января о 260 большегрузах, ожидающих открытия дороги на границе с Грузией.

По ту сторону границы из-за угрозы схода лавин на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе с Россией, грузовики выстроились в 10-километровую очередь, пишет Sputnik Грузия.

В пограничном пункте пропуска «Верхний Ларс» МЧС развернуло пункт обогрева для водителей, имеются гостиницы, пункты питания и стоянки для автотранспорта на 500 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-Грузинская дорога была закрыта 11 января из-за снегопадов на территории Грузии.

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