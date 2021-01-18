Горно-Алтайск, , 09:02 — REGNUM Жители столицы Горного Алтая завалили прокуратуру обращениями из-за некачественной очистки дорог и тротуаров в городе от снега. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, по жалобам было проведено межведомственное рабочее совещание.

На встрече прокурор Горно-Алтайска Юрий Куханов заявил, что городские власти не принимают достаточных мер по качественному улучшению ситуации. Это происходит, несмотря на меры прокурорского реагирования.

«Факты неудовлетворительной деятельности администрации г. Горно-Алтайска… приводят к сужению автомобильных дорог, образованию наледи и гололеда, что в свою очередь представляет повышенную опасность для жизни и здоровья граждан», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим ведомство возбудила административные дела в отношении представителя администрации города, а также подрядных организаций, ответственных за это направление. Кроме того, в адрес главы администрации Горно-Алтайска внесено представление.