Джакарта, , 08:54 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправится с визитом в провинцию Южный Калимантан после наводнения, обрушившегося на провинцию 13 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Глава секретариата президента Херу Буди Хартоно заявил, что глава государства проверит распределение помощи пострадавшим жителям.

Ожидается, что президент вылетит из Джакарты 18 января 2021 года в 10:15 по местному времени. Во время визита президент оценит ущерб, нанесенный наводнением в Южном Калимантане.

Согласно данным национального управление по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, наводнение обрушились на 10 регионов Южного Калимантана. В общей сложности 112 709 человек пострадали и были эвакуированы, 27 111 домов затоплены. Уровень воды местами достигал трёх метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 человек погибли в провинции Южный Калимантан в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

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