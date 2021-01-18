Кызыл, , 08:52 — REGNUM В Туве назвали имя погибшего 17 января при обрушении в шахте на территории Тоджинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в результате погиб гражданин КНР У. Жун-хау 1970 года рождения.

Как отмечается, информация о происшествии передана в генеральное консульство КНР в Иркутске. Добавим, что обвал произошёл на шахте компании «Лунсин».

"Работы на шахте приостановлены на время оперативных следственных действий, после чего эксплуатация будет продолжена», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на аварийном участке в момент обрушения находились три человека. Двоим из них удалось выбраться самостоятельно. Тело погибшего было позже извлечено из-под завалов спасатели. Проверку по факту инцидента начал СК.

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