Новосибирск, , 08:48 — REGNUM В Новосибирской области пострадавшей во время пожара многодетной семье предложили двухкомнатную квартиру. Об этом на оперативном совещании сегодня, 18 января, сообщил глава Карасукского района Александр Гофман.

Напомним, что 13 января во время пожара в частном доме в селе Михайловка произошёл пожар. Пострадали женщина и её пятеро детей — 2008, 2009, 2011, 2015 и 2016 годов рождения. Все они отравились угарным газом.

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«Есть договоренность, что мы им в Карасуке предложили в многоэтажном доме на первом этаже двухкомнатную квартиру, — цитируют «НГС. Новости» Гофмана. — Сейчас занимаемся укомплектовкой мебели. Разговаривали с мамой, их устраивает такая схема. Рядом школа, рядом детский садик».

Как сообщало ИА REGNUM, после осмотра специалистов пострадавшие при пожаре в Карасукском районе женщина и её пятеро детей были эвакуированы в Новосибирск.