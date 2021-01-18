Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Резервиста Сухопутных войск США, который работал подрядчиком на военно-морской базе и имел допуск к секретным сведениям, задержали наряду с другими участниками штурма Капитолия в начале января. Об этом сообщает 17 января информационный портал The Daily Beast.

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Правоохранители называют Тимоти Хейл-Кузанелли «приверженцем идей превосходства белой расы и сторонником нацизма». О своих идеях мужчина открыто рассказывал, в том числе на своём канале в YouTube-канале. При этом ему, подрядчику на военной базе, дали доступ к секретным данным и различным видам вооружения.

Хейл-Кузанелли рассказал о своём участии в попытке захвата Конгресса США некому человеку, который передал эти сведения сотруднику ФБР. По словам информатора, резервист был уверен, что всё здание Капитолия было бы захвачено при большем числе участников штурма.

Задержанному предъявили обвинения в участии в беспорядках и незаконном проникновении на территорию Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне 20 января должна состояться инаугурация избранного президента Джозефа Байдена. В Вашингтоне в преддверии этого события принимают повышенные меры безопасности.