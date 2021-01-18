Джакарта, , 08:39 — REGNUM Ещё одно землетрясение произошло в провинции Западный Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 18 января 2021 года в 11:11 по местному времени и ощущалось Мамуджу.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр находился на суши в 16 км к востоку от Маджене.

Напомним, 14 января 2021 года в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. В результате землетрясения было разрушено много зданий, включая здание правительства провинции Западный Сулавеси. Были повреждены десятки школ и общественных заведений. Во время землетрясения погиб 81 человек.