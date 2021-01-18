Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM В Республике Алтай объявлены в розыск двое подростков, пропавших независимо друг от друга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, один из них, 2003 года рождения, вышел из дома 27 декабря 2020 года и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивного телосложения, волосы темно-русые, над верхней губой справа имеется родинка. Он был одет в серую шапку, чёрную куртку, чёрные джинсы и чёрные же кроссовки.

Второй подросток также 2003 года рождения. 13 января 2021 года он ушёл из кадетской школы № 4, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид ему 16−17 лет, тип лица — европейский, рост 170−175 см. Был одет в серую куртку, чёрные брюки и кроссовки.

В МВД призывают граждан, имеющих какую-либо информацию о пропавших, сообщить об этом в полицию.