Уфа, , 08:28 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и лесовоза в Башкирии. Об этом 17 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что столкновение произошло вечером 17 января в Белорецком районе на 6 км автотрассы Белорецк — Уткалево между автомобилем «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 28-летний мужчина и грузовиком Урал-4320, перевозивший лес, под управлением 25-летнего мужчины.

Сообщается, что водитель легковушки и 27-летний пассажир этого автомобиля получили не совместимые с жизнью травмы.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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