Джакарта, , 08:26 — REGNUM Полиции Индонезии удалось идентифицировать пять жертв авиакатастрофы Sriwijaya Air, сообщает Kompas.

«На сегодняшний день из 62 жертв 29 опознаны», — заявили в управлении национальной полиции по связям с общественностью.

Погибших при авиакатастрофе в Индонезии удалось идентифицировать благодаря ДНК-тесту.

Напомним, самолет Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, разбился в водах Тысячи островов между островом Ланканг и островом Лаки 9 января 2021 года. Лайнер перевозил 62 человека, в том числе 40 взрослых, семь детей, трех младенцев, двенадцать членов экипажа. Поисково-спасательная группа обнаружила бортовой самописец и фюзеляж разбившегося самолета.

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