Горно-Алтайск, , 08:15 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие выходные зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За сутки на 16 января, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались трое жителей Усть-Коксинского, Майминского и Улаганского районов.

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В их числе скончалась пациентка в возрасте 32 лет. Самой старшей жертве COVID-19 было 82 года.

«В двух случаях причиной смерти стали коронавирусная инфекция и пневмония, в одном случае — другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в оперштабе.

В воскресенье, 17 января стало известно о смерти ещё двух пациентов из Горно-Алтайска, а также жителя Кош-Агачского района. Им было от 62 до 83 лет. Таким образом, всего в республике за время пандемии скончались 177 пациентов с COVID-19.