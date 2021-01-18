Село Советское, Алтайский край, , 08:15 — REGNUM ЦБР Советского района Алтайского края, где погибла девочка, обварившаяся кипятком, ждёт комплексная проверка. Соответствующее поручение сегодня, 18 января, спустя неделю после ЧП, дал губернатор региона Виктор Томенко.

«Необходимость проверки вызвана случаем гибели ребенка в реанимации и последующим после этого большого количества жалоб местных жителей на ситуацию в больнице», сообщает телеграмм-канал краевых властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 11 января 2020 года в селе Советское, после того, как годовалый ребёнок пролил на себя полстакана горячей воды. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы причиной смерти девочки стало повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

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