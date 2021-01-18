Чита, , 08:04 — REGNUM Наступившая зима в Забайкалье оказалась малоснежной, поэтому проблема подготовки к пожароопасному сезону стала как никогда актуальной. Губернатор края Александр Осипов поручил качественно провести эту работу и проверить уровень готовности всех населенных пунктов. Об этом сегодня, 18 января, информирует пресс-служба краевого правительства.

«На подготовку к пожароопасному периоду необходимо направить все силы. Составить таблицу готовности всех населенных пунктов, сельхозпроизводителей, и выявить их уровень готовности к защите от пожаров», — подчеркнул Александр Осипов.

По словам вице-премьер правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, подготовка к пожароопасному сезону следующего года выполняется согласно плану.

«Все мероприятия, которые должны были сделать за прошлый год, мы выполнили. Сейчас идет работа по проверке готовности пожаротушения и по противопожарным мероприятиям. Где уже сошел снег, проводим отжиги», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 г. площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась в 1,6 раза. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано более 840 лесных пожаров на общей площади более 340 тысяч гектаров. В 2019 году было зафиксировано 938 лесных пожаров на 567 тысячах гектаров.

В конце декабря в регион поступило поступило 25 единиц пожарной и автомобильной техники.

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