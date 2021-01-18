Уфа, , 08:03 — REGNUM Пожар на фанерно-плитном комбинате произошел в Уфе. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Сообщается, что информация о возгорании в здании ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» по ул. Рижская, д. 5 поступила к спасателям рано утром 18 января. По тревоге были подняты 68 огнеборцев на 20 единицах техники.

Прибыв на место, спасатели установили, что задымление происходит на втором этаже здания: горят листы ДВП на площади 100 кв. м. Тушение пожара проходит по повышенному рангу пожара №3.

На месте работают три звена ГДЗС и три ствола РСК-50. Спасатели ликвидируют пожар на трех участках.

Сообщается, что было эвакуировано 12 человек, никто не погиб и не пострадал. На месте пожара лаборатория отобрала пробы атмосферного воздуха.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Человек погиб при пожаре в офисе метрополитена в Мехико