Иркутск, , 07:43 — REGNUM Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1537 человек, причём 29 из них погибли только за выходные дни (16−17 января 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 18 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 45 520 человек (+775 за выходные дни). Госпитализированы 2648 пациента (+54 за выходные дни). Выздоровели 39 886 пациентов (+669 за выходные дни).

Ещё 197 жителей Приангарья с коронавирусом (+2 за выходные дни) скончались не от COVID-19.

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