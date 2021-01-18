Чита, , 07:35 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 18 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 31 641 человек, причём 670 из них обнаружили за прошедшие выходные дни (16−17 января 2021 года). За это время причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у 12 человек.

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Общее число жертв нового вируса составляет уже 594. Из общего количества пациентов моногоспиталей 103 (за выходные дни данные не изменились) находятся в тяжелом состоянии, 45 (-7 за выходные дни) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 29 022 пациентов (+435 за выходные дни) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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