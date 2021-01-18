Хабаровск, , 07:21 — REGNUM В Хабаровске задержали водителя, который отобрал у 14-летней пассажирки шапку в уплату за проезд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Читайте также: В Хабаровске таксист пошёл на грабёж ради автомобиля

«Задержан 38-летний водитель маршрутного автобуса. 12 января он отобрал вязаную шапку у 14-летней девочки, которой не хватило денег на билет. Несовершеннолетняя была вынуждена при минусовой температуре воздуха идти от автобусной остановки домой без шапки», — пояснили следователи.

Заведено уголовное дело за грабёж, в рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске таксист, угрожая ножом сотруднице экспресс-займов, потребовал отдать всю имеющуюся в кассе выручку.