Барнаул, , 07:10 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 18 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1770 человек, причём 42 из них добавили в сводку за прошедшие выходные дни (16−17 января 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (10 277 человек, +138 за выходные дни) и ОРВИ (19 090 человек, +425 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 36 542 человек (+592 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 377 (+11 за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 111 пациентов (+7 за выходные дни). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1433 (по +44 за выходные дни).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 32 709 человек (+502 за выходные дни).

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