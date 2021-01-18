Джакарта, , 07:01 — REGNUM Короткая видеозапись с места крушения индонезийского Boeing 737−524 с криками о помощи была опубликована в социальной сети. Видеозапись выложил 17 января в TikTok участник поисковой операции Абдул Азиз.

Хронометраж видеозаписи составляет 18 секунд, на кадрах можно рассмотреть спасателей, ведущих поиски в районе крушения самолёта. Несмотря на посторонний шум, ветер и звук мотора в конце видео ясно различим женский крик.

По данным новостного портала Detik, представитель администрации района архипелага Серибу Эко Махендро подтвердил подлинность видеозаписи. По словам чиновника, видео было снято в районе острова Ланканг в Яванском море в начале проведения поисково-спасательной операции.

Махендро пояснил, что на момент съёмки никто из спасателей не слышал никаких криков, их смогли различить лишь после просмотра видеозаписи. Подлинность всех записанных звуков смогут подтвердить только эксперты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении второго чёрного ящика на месте крушения самолёта Boeing 737−500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

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