Владивосток, , 06:45 — REGNUM В понедельник, 18 января, около 11:00 по местному времени в аэропорту Владивостока при выполнении учебно-тренировочного полёта произошло ЧП — самолёт малой авиации Bombardier DHC-6−400 авиакомпании «Аврора» получил повреждения после посадки — шина колеса слетела с обода шасси. Пострадавших нет.

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Известно, что после приземления разрушилась правая стойка шасси. Самолёт эвакуировали на буксире с взлётно-посадочной полосы спецтехникой. Но посадку трёх бортов из Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Якутска, которые уже были готовы к приземлению, отменили, все три самолёта ушли на запасной аэродром в Хабаровск.

Приёма и вылета авиарейсов из аэропорта Владивостока пока нет, пишут «Вести Приморья».

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакомпании «Ямал» назвали причину аварийной посадки 14 января в аэропорту Санкт-Петербурга самолёта A-320 VP-BBN — произошёл отказ пилотажно-навигационного комплекса.