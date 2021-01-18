Новосибирск, , 06:30 — REGNUM В Новосибирской области на 82 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» произошло ДТП — автомобиль «Honda Civic», выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовым автомобилем «Mercedes-Benz». Погибли двое. Об этом и сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В полиции уточнили, что смертельное ДТП произошло накануне утром, 17 января.

«18-летний водитель, управляя автомобилем «Honda Civic», двигался со стороны р.п. Дорогино в сторону Новосибирска и в пути следования на 82 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт», по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Mercedes-Benz», двигавшимся во встречном направлении, под управлением 44-летнего мужчины, — рассказали в управлении. — В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте скончались 18-летний и 36-летний пассажиры легкового автомобиля».

Сам водитель автомобиля «Honda Civic» с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу.