Хабаровск, , 06:21 — REGNUM В Хабаровском крае вечером 17 января в ДТП погиб взрослый тигр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра «Амурский тигр».

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Авария произошла на 191 км трассы «Хабаровск-Комсомольск» в районе села Троицкое. Двигаясь в темноте, водитель иномарки не сразу заметил вышедшего на дорогу амурского тигра, не успел среагировать и сбил его. Тигр получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

Тело животного доставят в Центр изучения болезней диких животных в Уссурийск для проведения ветеринарно-биологической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в трёх км от села Покровка Бикинского района местными жителями обнаружена тигрица с признаками ранения. Специалисты министерства природных ресурсов незамедлительно выехали на место.