Екатеринбург, , 06:05 — REGNUM В Екатеринбурге произошёл потоп в одном из новых жилых домов. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, в доме на улице Академика Вонсовского, 21, прорвало пожарный гидрант. В результате подтопило квартиры на нескольких этажах в одном из подъездов.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, аварию оперативно устранили. Обошлось без пострадавших. Утром 18 января представители управляющей компании намерены решить с жильцами вопрос о компенсации утраченного имущества, а также о восстановлении и ремонте.