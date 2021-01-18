18 января 2021 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 06:50 — REGNUM На одной из шахт Сибири 17 января 2021 года произошло обрушение, в результате которого погиб работник. ИА REGNUM выяснило, что шахта в Тоджинском районе Тувы принадлежит компании из дивизиона Zijin Mining Group, которая ранее уже имела претензии от надзорных органов.

В Туве произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО «Лунсин» Tuva.sledcom.ru

ЧП в Туве

Около 10:00 по местному времени 17 января 2021 года на одной из шахт ООО «Лунсин» в Тоджинском районе Тувы обрушилась выработка. В тот момент внутри шахты было 42 работника, а в месте обрушения находились трое — двое смогли выбраться самостоятельно, а третий нет. Его тело извлекли из-под завалов позднее.

По факту ЧП была организована доследственная проверка — решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»).

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсетях прокомментировал обвал, заявив, что «технические объекты со сложными технологическими процессами всегда имеют риски», особенно когда «речь идёт о новых объектах, где работа только отлаживается». Он сообщил, что по ЧП предстоит «разобраться во всех технических деталях произошедшего, главное — обеспечить максимально безопасные условия труда».

Шолбан Кара-оол Gov.tuva.ru

Глава региона также добавил, что на производстве работают свыше 700 человек. Заместителю главы Александру Брокерту поручено «держать связь с компанией для оказания содействия в помощи работникам комбината».

Работы в шахте приостановили на период оперативных следственных действий, но после этого они продолжатся.

О компании — владельце шахты

В сообщении следователей собственником шахты называют ООО «Лунсин». По данным ЕГРЮЛ, данная компания учреждена в Туве 22 ноября 2005 года. Основной вид деятельности — добыча и обогащение руд прочих цветных металлов, не включенных в другие группировки. Уставный капитал актива — 700 млн рублей. Директор с марта 2018 года — Оуян Луньао. Компания принадлежит китайской «Хэйлунцзянской горной компании Цзыцзинь-лунсин».

В Тоджинском районе проведены аварийно-спасательные работы на месте происшествия в шахте 17.mchs.gov.ru

В активе «Лунсина» — доля в одной действующей компании. В тувинском ООО «Цзинь Шань Цзянь Шэ», работающем в сфере специализированного строительства, ему принадлежит 100% доли. Фирма создана в апреле 2014 года. В неё работают около 120 человек. Директор — Чэнь Кай.

Также «Лунсин» числится учредителем геологоразведочного ОАО «Горная компания по освоению природных ресурсов Республики Тыва» (АО «Горная компания»), которое работало с 2006 по 2017 года и было ликвидировано. По открытым данным, среди соучредителей также были MODERN CHAMING INTERNATIONAL LIMITED (Британские Виргинские острова), LUCKYFEST INTERNATIONAL LIMITED (Британские Виргинские острова), ООО «Горная компания «Лунсин» (горнодобывающая компания из Амурской области, которая ликвидирована после процедуры банкротства) и ООО «Хэйлунцзянская международная корпорация по освоению ресурсов Лунсин» (Китай).

Напомним, в августе 2018 года глава Тувы Шолбан Кара-оол подписал с гендиректором горнодобывающей компании «Лунсин» Оуян Луньао соглашение о социальном партнёрстве при реализации двух проектов. Один касался строительства здания для школы восточного искусства ушу, сдать которое должны были в 2020 году, а второй — предусматривал «обязательства «Лунсин» по обучению в самых престижных вузах Китая горным специальностям тувинской молодежи». Из сообщений пресс-службы главы региона известно также, что компания «Лунсин» участвовала в правительственной инициативе в сфере оленеводства в Тоджинском районе.

Глава Тувы подписал с генеральным директором горнодобывающей компании «Лунсин» Оуян Луньао соглашение о социальном партнерстве в реализации двух проектов. 2018г rtyva.ru

Фигурант скандала

В 2019 году компания «Лунсин» стала фигурантом скандала. В конце июня следователи сообщили, что в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшей главы УФНС России по республике выяснился ещё один эпизод, связанный с получением взятки.

Следователи заявили, что еще в апреле 2018 года «между бывшим заместителем генерального директора ООО «Лунсин» и бывшим руководителем управления ФНС России по Республике Тыва была достигнута устная договоренность о сокрытии факта уклонения ООО «Лунсин» от уплаты налога на прибыль за 2017 год в размере свыше 690 миллионов рублей за взятку в размере 15 миллионов рублей». Отмечалось, что в мае того же года была организована выездная проверка, в результате которой налоговый орган вынес решение об отсутствии обязанности уплатить налог в оговоренном размере, что, по данным следствия, «не соответствовало действительности». В отношении действовавшего на тот момент топ-менеджера фирмы было возбуждено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

Этому событию предшествовало мартовское сообщение СК СУ РФ по Туве. В нём было заявлено о возбуждении уголовного дела по статье «Уклонение от налогов». Следователи отмечали, что на основании постановления правительства Тувы от 24 июня 2015 года и приказа минэкономики республики от 29 июня 2015 года ООО «Лунсин» с 1 июля 2015 года было включено в реестр участников региональных инвестиционных проектов. Основываясь на этом, некое должностное лицо компании, которое, как отмечали следователи, не имело права применять 0% льготную ставку налога на прибыль, включало «в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций заведомо ложных сведений, не исчислило размер налога на прибыль организации в сумме свыше 690 000 000 рублей, и не уплатило его в полном объёме».

Отношения с надзорными инстанциями

Компания «Лунсин» была фигурантом проверок надзорных ведомств 178 раз.

Так, миграционная служба неоднократно выявляла на фабрике граждан — нарушителей режима пребывания в России. Граждане КНР в обосновании въезда указывали цель — «коммерческая», но, как отмечали в акте проверки надзорные органы, например, «Лю Цюнь фактически в период пребывания в Российской Федерации не занимался заключением договоров, не участвовал в мероприятиях коммерческого характера, т. е. , деятельность, соответствующую цели поездки «коммерческая» не осуществлял».

"Согласно объяснениям Лю Цюнь он прибыл в Российскую Федерацию по служебному заданию ООО «Хэйлунцзянская горная компания «Цзыцзинь Лунсин», осуществлял ремонт и техническое обслуживание оборудования для фильтрации и флотации на фабрике», — отмечалось в материалах одного из дел.

Таких дел, в которых «Лунсин» оспаривало привлечение к административной ответственности, только в 2019 году было несколько.

Помимо этого, управление Росприроднадзора при проверке исполнения ранее выданного предписания в июне 2020 года обнаружило, что «сброс сточных вод осуществляется с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ», а также, что «сброс сточных вод осуществляется с превышением концентраций загрязняющих веществ (медь, цинк, взвешенные вещества, марганец, свинец) относительно нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Таким образом, предписание так и не было исполнено.

В марте 2020 года это же ведомство обнаружило среди прочего, что у «Лунсин» «отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы на проектную документацию «Кызыл — Таштыгский ГОК. Проект освоения Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллических руд в Республике Тыва. Корректировка», «отсутствуют лицензии на деятельность по размещению отходов IV класса опасности на хвостохранилище и на полигоне ТБО».

По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в ноябре 2019 года также обнаружило многочисленные нарушения на объектах. Например, не был «завершен монтаж противопожарного трубопровода», «не выполнено заземление электрооборудования на отметке — 400», «Сейсмостойкость подъемника по паспорту 6,3 балла, согласно проектной документации требуется 8 баллов» и так далее.

В октябре 2019 года это же ведомство обнаружило, что «в нарушение статьи 55, 190-ФЗ от 29.12.2004 года Градостроительного кодекса РФ объекты капитального строительства общежития №5 и №13 эксплуатируются без разрешения на ввод их в эксплуатацию». В сентябре того же года было выявлено, что закрытые лотки №1 и №2 в определенный период 2014 года строились «без разрешения на строительство».

И это далеко не все претензии надзорных органов к компании с иностранным собственником.