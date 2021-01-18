В Киеве Шевченковский районный суд 19 января проведёт подготовительное заседание по уголовному производству в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского и его коллег по партии Михаила Дегтярёва и Алексея Диденко, которых обвиняют в финансировании терроризма.

Читайте также: Колонна МЧС РФ привезла в ЛНР гуманитарную помощь

Все три обвиняемых хорошо известны в России: Дегтярёв — врио губернатора Хабаровского края, Диденко — первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Всем им инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 258−5 («Финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере») Уголовного кодекса Украины, наказание — лишение свободы на 10−12 лет с конфискацией имущества, пишет DVHAB.ru.

Речь идёт о событиях в Луганске в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР и ЛНР являются частью страны. МЧС России регулярно отправляло и отправляет гуманитарную помощь.