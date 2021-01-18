Якутск, , 04:03 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении главного инженера ОАО «Саханефтегазсбыт» Эдуарда Чикачева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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По версии следователей, Чикачев получил от директора коммерческой организации взятку в виде отделочных материалов, мягкой и корпусной мебели, а также предметов интерьера на общую сумму около 3 млн 970 тыс. рублей. Всё это ему передали за обоснование убеждение руководства «Саханефтегазсбыт» в том, что необходимо перечислить авансовые платежи коммерческой фирме вопреки условиям ранее заключенного между предприятиями договора по строительству Ленской нефтебазы на общую сумму свыше 90 млн рублей. Кроме того, главный инженер обещал беспрепятственную приёмку и оплату строительных работ, выполненных подрядной организацией.

Приобретенные отделочные материалы, мягкая и корпусная мебель, а также предметы интерьера были оплачены с расчетного счета коммерческой организации и доставлены в Омск в квартиру обвиняемого.

Эдуард Чикачев заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции Дягилево Рязанского центра организации работы железнодорожных станций — филиала ОАО «РЖД» и её супруга возбуждено в Рязани. Супруги «погорели» на взятке за внутреннюю инструкцию отделения.