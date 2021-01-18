Южно-Сахалинск, , 03:51 — REGNUM На Сахалине и Курилах по поручению губернатора региона Валерия Лимаренко проверят состояние всех колодцев, а также люков, подвалов и крыш региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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После несчастного случая с пятилетней девочкой, которая провалилась в колодец, во всех районах Сахалина будет проведена проверка. Жителей островного региона призывают сообщать от открытых колодцах.

«Халатность, ставшая причиной ужасного происшествия, должна быть строго наказана!», — заявил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске пропавшую без вести пятилетнюю девочку нашли живой в канализационном колодце. Следственное управление СКР по области возбудило уголовное дело.