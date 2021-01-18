Южно-Сахалинск, , 03:32 — REGNUM В Южно-Сахалинске пропавшую без вести пятилетнюю девочку нашли живой в канализационном колодце. Следственное управление СКР по области возбудило уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Ребёнок потерялся в воскресенье 17 января. Около 16:00 по местному времени девочка пошла гулять на снежную горку и пропала. Обнаружить её удалось в открытом канализационном колодце. Девочку доставили в больницу.

«Следственное управление выражает огромную благодарность всем волонтерам ПСО «СОВА» и неравнодушным гражданам, откликнувшимся на призыв о помощи и принявшим участие в поисковых мероприятиях», — уточнили в СУ СКР.

Следком и прокуратура проводят проверку.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратурой будет дана комплексная, в том числе уголовно-правовая оценка должностным лицам органов местного самоуправления и коммунальных служб», — пояснили в областной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов из Кемерово, который работает в Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева, спас от смерти шестилетнюю девочку на борту самолета, который летел над Атлантическим океаном.