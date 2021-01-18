Дамаск, , 02:11 — REGNUM Двое военнослужащих погибли, ещё трое получили ранения в результате нападения террористов на контрольно-пропускной пункт сирийской армии на юге Сирии. об этом 17 января сообщает портал издания «Аль-Ватан».

Атака террористов на КПП произошла на западе провинции Эль-Кунейтра, в селении Рувейхина. Ряд источников подтвердил изданию гибель двух военнослужащих и ранение ещё троих в результате вооружённого нападения членов террористической группировки на КПП армии Сирии.

Отмечается, что погибшие военнослужащие попали в засаду возле КПП, а пострадавшие получили осколочные ранения при срабатывании взрывного устройства, заложенного поблизости. До настоящего времени ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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