Тоджинский район, Тува, , 00:32 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку по факту обрушения на шахте горно-обогатительного предприятия на территории Тоджинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, сообщение об инциденте поступило правоохранителям около 11 часов утра 17 января.

В результате обрушения погиб один из работников предприятия. Ещё двоим шахтёрам, находившимся непосредственно на участке обрушения, удалось самостоятельно выбраться.

«Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели. На данный момент все работники шахты, в том числе работники аварийного участка, эвакуированы на поверхность», — отметили в управлении.

В рамках проверки следователи намерены установить все фактические обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по её итогам.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение произошло на одной из новых шахт компании «Лунсин». По словам главы республики Шолбана Кара-оола, погибший работник являлся гражданином Китая.

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