Тоджинский район, Тува, , 00:21 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал обвал на шахте в Тоджинском районе республики, произошедшем утром 17 января. По его словам, шахта была новой и принадлежала компании «Лунсин», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«42 человека было эвакуировано, к сожалению, 1 человек, гражданин КНР, погиб. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава добавил, что в настоящее время необходимо разобраться в технических деталях произошедшего, а также обеспечить максимально безопасные условия труда. Первому заместителю главы Александру Брокерту поручено держать связь с компанией для оказания содействия в помощи работникам комбината.

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