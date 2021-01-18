Тоджинский район, Тува, , 00:13 — REGNUM Утром 17 октября на одной из шахт горно-обогатительного комбината в Тоджинском районе Тувы произошло обрушение выработки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

По предварительным данным, в шахте в этот момент находились 42 человека, в том числе трое — на аварийном участке. На место выехала оперативная группа пожарно-спасательной части. Кроме того, на разборе завалов работали шестеро спасателей военизированной горноспасательной части.

«Спасатели ВГСЧ в 11:35 извлекли из-под завалов без вести пропавшего. Поисковые работы завершены», — отметили в управлении.