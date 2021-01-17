Вашингтон, , 23:08 — REGNUM В центре Вашингтона на контрольно-пропускном пункте (КПП), который организован в рамках подготовки к инаугурации демократа Джо Байдена, арестовали женщину. Об этом сообщает телеканал MSNBC.

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Отмечается, что женщина на КПП показала какой-то «жетон», заявив о своей принадлежности к полиции. Женщина продолжила идти, после чего попыталась уехать.

«Её арестовали, сейчас проверяют в психиатрическом госпитале», — сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, инаугурация Байдена должна пройти в Вашингтоне 20 января. Из-за пандемии и протестов правительство призывает граждан остаться дома и принять виртуальное участие в столь важном событии для страны.

Ранее бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми заявил, что в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Дж. Байдена американским силам безопасности необходимо учитывать возможность опасности со стороны вооруженных противников последнего.

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