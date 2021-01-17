Тюмень, , 22:12 — REGNUM В Тюменской области скончался третий пострадавший в столкновении двух автомобилей с грузовиками. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, трагедия произошла вечером 16 января на 102-м км трассы Тюмень — Омск. По уточнённым данным, водитель «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. Иномарку выбросило на «КамАЗ», а отечественный автомобиль столкнулся с грузовиком Iveco. Ранее пресс-служба ГИБДД по Тюменской области сообщала, что Mazda оказалась на встречной полосе.

В региональном департаменте здравоохранения уточнили сведения о погибших. Это 23-летний мужчина и 31-летняя женщина из Ишимского района, которые являлись пассажирами иномарки, а также житель села Вагай Омутинского района 1963 года рождения, управлявший «ВАЗ-2114».

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