Киев, , 21:33 — REGNUM Затонувший у берегов Турции сухогруз «Арвин» перед кораблекрушением накрыло большой волной, соответствующую видеозапись одного из спавшихся моряков опубликовал в своем Twitter посол Украины в Анкаре Андрей Сибига.

«Большая волна накрыла судно. На борту было 12 человек», — сказал моряк в видео.

По словам украинского посла, власти Турции предоставляют членам экипажа затонувшего судна всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января у берегов Турции затонул сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 человек, из них двое граждан России. ЧП произошло в Чёрном море недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму.

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