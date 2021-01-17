Анкара, , 20:19 — REGNUM Фрегат Военно-морских сил Турции прибыл в район крушения сухогруза «Арвин» в Чёрном море для участия в поисках пропавших моряков, сообщает 17 января министерство национальной обороны страны.

«Фрегат Fatih достиг района Инкуму провинции Бартын, где ведутся поисково-спасательные работы по обнаружению членов экипажа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 человек, затонул недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму 17 января. По предварительным данным, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия. В результате происшествия погибли как минимум четыре человека.

Читайте также: В МИД Украины рассказали о самочувствии спасенных у берегов Турции моряков