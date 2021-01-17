Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM Сильный пожар возник вечером 17 января на проспекте Непокоренных в Калининском районе Санкт-Петербурга. Здесь загорелось здание на территории Калининской овощебазы, занимающейся оптовой торговлей овощами, фруктами и другой продовольственной продукцией.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило от очевидца. По прибытии на пр. Непокоренных, д. 63, пожарные подтвердили ранг пожара №1-бис.

Горит на втором этаже двухэтажного здания бывшей столовой на площади 400 кв. метров.

«Погибших и пострадавших нет», — отметили в Главке МЧС по Петербургу.