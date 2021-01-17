Аксайский район, Ростовская область, 17 января 2021, 18:45 — REGNUM Взрывотехники Донского спасательного центра обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
Боеприпас весом 50 кг был обнаружен в песчаном карьере у станицы Ольгинской Аксайского района. Прибывшие пиротехники изъяли и уничтожили опасную находку.⠀
ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года сапёры соединения спецназначения Южного военного округа обезвредили около двух десятков боеприпасов времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе строительных работ в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону.
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