Аксайский район, Ростовская область, , 18:45 — REGNUM Взрывотехники Донского спасательного центра обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Боеприпас весом 50 кг был обнаружен в песчаном карьере у станицы Ольгинской Аксайского района.⁣⁣ Прибывшие пиротехники изъяли и уничтожили опасную находку.⁣⁣⠀

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года сапёры соединения спецназначения Южного военного округа обезвредили около двух десятков боеприпасов времён Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе строительных работ в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону.

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