Буйнакск, Дагестан, , 18:44 — REGNUM В Буйнакске (Дагестан) выписали более 75% пациентов, ранее госпитализированных с отравлением. Об этом 17 января сообщили в региональном Минздраве.

«Из больницы с выздоровлением выписано более 75% отравившихся — это 153 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стационаре Буйнакской городской больницы остаются 48 человек, в том числе 22 ребёнка. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января жители Буйнакска стали массово обращаться к врачам с признаками отравления. Выяснилось, что причина отравления — плохое качество воды в центральном водопроводе. Жителям города было рекомендовано пить только бутилированную или кипяченую воду. Были временно закрыты школы и детские сады.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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