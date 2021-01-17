Багдад, 17 января 2021, 18:31 — REGNUM В иракской провинции Найнава прогремел взрыв. Инцидент произошел в воскресенье, 17 января, в районе Синджар. Об этом сообщил журналистам Anadolu Ajansı глава администрации района Синджар Михма Халил.
По его данным, в результате взрыва погибли девять человек, в том числе восемь военных. Халил добавил, что при транспортировке неразорвавшегося боеприпаса, обнаруженного в одном из сельских районов, прогремел взрыв.
Другие подробности пока не известны.
Как передавало ИА REGNUM, 6 января в минобороны Турции сообщили, что представители вооруженных сил Турции ликвидировали семерых членов Рабочей партии Курдистана в районе операции «Источник мира» на севере Сирии.
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