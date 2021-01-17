Багдад, , 18:31 — REGNUM В иракской провинции Найнава прогремел взрыв. Инцидент произошел в воскресенье, 17 января, в районе Синджар. Об этом сообщил журналистам Anadolu Ajansı глава администрации района Синджар Михма Халил.

По его данным, в результате взрыва погибли девять человек, в том числе восемь военных. Халил добавил, что при транспортировке неразорвавшегося боеприпаса, обнаруженного в одном из сельских районов, прогремел взрыв.

Другие подробности пока не известны.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января в минобороны Турции сообщили, что представители вооруженных сил Турции ликвидировали семерых членов Рабочей партии Курдистана в районе операции «Источник мира» на севере Сирии.

Читайте также: В Ираке суд выдал ордер на арест президента США Трампа