Киев, , 18:06 — REGNUM Десять граждан Украины находились на борту сухогруза Arvin, затонувшего в Чёрном море у берегов Турции. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в соцсети Twitter.

«Затонуло судно Arvin… — написал Николенко. — Шесть человек спасены».

По его словам, в настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 января в администрации города Бартын сообщили, что сухогруз у берегов Турции мог затонуть из-за плохих погодных условий.

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