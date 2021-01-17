Киев, , 17:45 — REGNUM На борту затонувшего в Турции сухогруза находились 10 граждан Украины. Об этом 17 января сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

«У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и двумя иностранцами на борту», — написал он в своём Twitter.

Он уточнил, что украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 человек, затонул недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму 17 января. По предварительным данным, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия. В результате происшествия погибли как минимум четыре человека.

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