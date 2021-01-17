Анкара, , 17:16 — REGNUM Российские дипломаты окажут консульскую помощь соотечественникам, которые могли находиться на затонувшем у берегов Турции сухогрузе. Об этом 17 января сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Она уточнила, что, по информации местных властей, всего на судне находились 12 человек экипажа.

«В порт Бартын командированы сотрудники консульского отдела посольства для оказания консульской помощи», — сказала она ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 человек, затонул недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму 17 января. По предварительным данным, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия. В результате происшествия погибли как минимум четыре человека.

Читайте также: Названа причина крушения сухогруза у берегов Турции