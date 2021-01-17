Анкара, , 17:03 — REGNUM До четырех человек возросло число погибших при крушении сухогруза «Арвин» в Черном море недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Об этом сообщил 17 января губернатор провинции Бартын Синан Гюнер в эфире телеканала NTV.

По его словам, в результате происшествия, по последним данным, погибли четыре человека. Он также добавил, что шесть членов экипажа удалось спасти.

Гюнер отметил, что при помощи вертолетов поисково-спасательные работы продолжатся.

Как передавало ИА REGNUM, сухогруз «Арвин», на борту которого находились 12 человек, затонул недалеко от побережья турецкой провинции Бартын в районе Инкуму 17 января. По предварительным данным, причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия.

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