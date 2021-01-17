Москва, , 15:56 — REGNUM В составе экипажа сухогруза «Арвин», который затонул у берегов северной турецкой провинции Бартын, было два гражданина России. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Всего на борту затонувшего судна, по нашим данным, находились 12 человек, из них двое россиян», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в нем уточняется, что владельцем затонувшего судна является компания с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фрегат командования Военно-морских сил (ВМС) Турции направило к месту крушения сухогруза «Арвин» у побережья северной турецкой провинции Бартын минобороны страны.