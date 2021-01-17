Москва, , 15:37 — REGNUM Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов из Кемерово, который работает в Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева, спас от смерти шестилетнюю девочку на борту самолета, который летел над Атлантическим океаном. Он сообщил об этом 17 января на своей странице в соцсети Instagram.

«Сегодня на борту Боинга-777 (рейс №4−522 Кайо-Коко — Москва) пришлось лечить анафилактический шок. Ребенок, 6 лет», — написал в своем сообщении врач.

Он уточнил, что вскоре после взлета ребенок пожаловался на боль в ноге и родители дали девочке полтаблетки пенталгина.

«Через 1 час после взлета у ребенка развилась клиника анафилактического шока (одышка смешанного характера, сыпь на теле…, нитевидный пульс, спутанность сознания…)», — добавил Жданов.

После этого врач оказал девочке экстренную медицинскую помощь и через 10 минут девочке стало лучше, а ещё через 15 минут — ее сознание прояснилось, и она заснула.

«Мы в этот момент летели над Атлантическим океаном», — также рассказал он и выразил благодарность за помощь врачу-гинекологу Юле из Челябинска и своей супруге Наталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за проблем с сердцем у одного из пассажиров самолет авиакомпании «Победа», следовавший по маршруту Магас — Москва, вынужденно приземлился в Минеральных водах.