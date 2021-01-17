Буйнакск, Дагестан, , 15:31 — REGNUM Число жителей города Буйнакска в Дагестане, обратившихся к врачам с признаками отравления, увеличилось до 303, при этом среди них 239 детей. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба администрации Буйнакска.

Сообщается, что госпитализация после отравления потребовалась 199 людям, из них 170 — дети. Сейчас в больницах остаются 70 пациентов, из них 43 — дети. Ха сутки выписаны 34 человека, при этом за сутки в больницы поступило 10 человек с симптомами отравления. Динамика всех пациентов — положительная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 января жители Буйнакска стали массово обращаться к врачам с признаками отравления. Выяснилось, что причина отравления — плохое качество воды в центральном водопроводе. Жителям города было рекомендовано пить только бутилированную или кипяченую воду. Были временно закрыты школы и детские сады.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».