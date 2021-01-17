Анкара, , 15:07 — REGNUM При крушении у побережья Турции в Черном море российского сухогруза «Арвин» погибло два члена его экипажа. Об этом 17 января сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, его слова приводит Anadolu Ajansı.

По словам Гюнера, всего на судне находилось 13 человек, все из них являются гражданами России.

«На данный момент спасено пять человек. Тела двух погибших членов экипажа доставлены на спасательную лодку», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Синан Гюнер рассказал, что с затонувшего российского сухогруза, спасено три человека.