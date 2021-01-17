Анкара, , 15:08 — REGNUM В настоящее время с затонувшего у побережья Турции российского сухогруза «Арвин» удалось спасти трех членов его экипажа. Об этом 17 января сообщил губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер, его слова приводит Anadolu Ajansı.

«Три члена экипажа российского сухогруза спасены», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Синан Гюнер рассказал, что в настоящее время нет новостей о погибших или пострадавших в результате того, что в Черном море около Турции затонул российский сухогруз.